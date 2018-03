Mit Twij Deuntjes Bie t Pad...Dizz'keer vanuut Bremen

Bie wieze van n veuraankundegen, n week laank staait RTV Noord in taiken van de Grunneger Toal. Wie van Twij Deuntjes binnen dizze raaize mit onze geluudswoagen ais over de Grup goan.

Wie binnen op verziede west bie de Platt-Duutse Laidjesmoaker Otto Groote in Bremen. 't Leek ons specioal veur dizze weke ais schier om heuren te loaten, hou wied wie mit ons Grunnegers aan aander kaant van de grenze terechte kinnen.



Bert Hadders

Om geliekweerdeg vergliek hevve ook muzikant Bert Hadders mitnomen. 't Was veur baaide muzikanten ook heur eerste kennismoaken mit nkaander. De gesprekken aan keukentoavel gongen in baaide verwante toalen al vot smui weg.



Pazzipanten

Noast proaterij over en weer hebben ze ook meziek moakt mit Otto zien vaste pazzipanten Matthias Malcher, Ralf Strotmann en Martin Czech, dat akkedaaierde bie zetten ook haile best.



Zundag uutzenden

Over hou t apmoal verlopen is kinnen ie op zundag 25 meert tussen tiene en twaalm in onze uutzenden heuren. Loat dit dizz' keer nait aan joe veurbiegoan, want je steken der bie t der noar luustern hail wat schiers op.

Goa der mor ais goud veur zitten en vernuver joe der net zo mit, zo as wie dat tiedens de opnoame's doan hebben.