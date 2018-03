Braal: 'Als we spelen zoals in het eerste of laatste kwart ben ik minder optimistisch'

Donar-coach Erik Braal was niet tevreden over de verloren uitwedstrijd tegen het Montenegrijnse Mornar Bar (73-67). 'De beslissingen die we maakten waren net niet goed genoeg. Dat viel voor mij een beetje tegen.'

Volgende week woensdag moet Donar de nederlaag in een uitverkocht MartiniPlaza goedmaken. Daar heeft Braal, ondanks de zes punten verschil, vertrouwen in: 'Dat wordt zeker een heksenketel. Die energie die we altijd bij Europese wedstrijden krijgen zorgt er voor dat we er vanaf het begin in zullen zitten.'

'Hoe we tot dit resultaat zijn gekomen'

'Het is dus niet dat ik bang ben voor het resultaat van vanavond, maar ik ben meer bezig met hoe we tot dit resultaat zijn gekomen.'

'Als we spelen zoals in het tweede kwart ben ik heel optimistisch. Maar als we spelen zoals in het eerste of laatste kwart ben ik minder optimistisch', besluit Braal.

Goede afloop

Sean Cunningham is ook niet tevreden over de wedstrijd, maar heeft vertrouwen in een goede afloop van het tweeluik met Mornar Bar.

'In het derde en vierde kwart hebben we aanvallend niet goed gespeeld. Maar het zijn de kleine dingetjes die het verschil hebben gemaakt. Uiteindelijk heeft de tegenstander maar 73 punten gescoord.'

'Onze kans is thuis groter. We spelen dan beter. Ik denk dat het goed gaat komen, daar geloof ik in', lacht de Amerikaan.

Return

De return tegen Mornar Bar wordt woensdag 28 maart om 19.30 uur in een uitverkocht MartiniPlaza gespeeld.

