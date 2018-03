Reizigers geven openbaar vervoer in Groningen en Drenthe een 7,7

Het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe wordt gewaardeerd met een 7,7. Dat is net boven het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer over 2017, die is gebaseerd op de mening van reizigers over het stads- en streekvervoer.

In heel Nederland werd het openbaar vervoer door reizigers beoordeeld met een 7,6. Op het gebied van tijd en doorstroming ligt de score in Groningen en Drenthe wel onder het landelijke cijfer: een 6,9, tegenover een 7,2.

Waddeneilanden scoren het beste

Het openbaar vervoer op de Waddeneilanden wordt het beste gewaardeerd en staat bovenaan de ranglijst, met een 8,6. De Qliners in Groningen en Drenthe krijgen een 7,8 mee als waarderingscijfer.

Arriva-treinen

De regionale treinen van Arriva in onze provincie worden op de lijst met een 7,5 beoordeeld.

