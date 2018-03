Lopend Vuur: Ik kan niet zonder Facebook

Facebook ligt onder vuur. Deze week werd bekend dat informatie van 50 miljoen gebruikers misbruikt is voor politieke reclame in Amerika.

De gegevens kwamen in handen van Cambridge Analytica. Het bedrijf heeft de data gebruikt om profielen op te stellen om mensen van bepaalde standpunten te overtuigen.

Facebook heeft inmiddels spijt betuigd. Het bedrijf gaat de eigen diensten onder de loep nemen. Zo zal het privacybeleid strenger worden en worden alle apps onderzocht. Ondertussen stoppen mensen met hun Facebookaccount en laten dat via #deletefacebook weten.

In een aantal jaren is Facebook enorm groot geworden. Vrienden, familie en kennissen waren nog nooit zo dichtbij. Contacten zijn snel gemaakt en je leest wat iedereen denkt of meemaakt. Een prettig tijdverdrijf en een bron van informatie voor velen.

Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee

Gebruik jij Facebook nog of heb je het opgezegd? En hoe let jij op je privacy online? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

