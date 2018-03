UMCG legt focus in experiment op 'zinvolle registratie'

Het UMCG experimenteert met het verminderen van de regeldruk in het ziekenhuis. Gedurende het experiment genaamd ZIRE (Zinvolle Registratie) laat personeel 'weinig relevante kwaliteitsmetingen' vaker links liggen.

Het Groninger ziekenhuis slaat hierbij de handen ineens met het Raboudumc en Rijnstate in Gelderland. Het UMCG legt verantwoording af aan onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vrijstelling voor kwaliteitsmetingen

De ziekenhuizen hebben het IGJ om vrijstelling gevraagd voor kwaliteitsmetingen die volgens hen niets zeggen over uitkomsten voor patiënten. Onder andere de patiëntenervaringen krijgen als het aan het UMCG ligt een prominentere rol.

Wat zijn de effecten?

In de loop van 2018 en 2019 wordt gekeken welk effect dit heeft op de kwaliteit van geleverde zorg en of de regeldruk inderdaad afneemt. In het verlengde zou in dat geval ook betere kwaliteit van zorg voor de patiënt zichtbaar moeten zijn.