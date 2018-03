Hof: agenten schoten ten onrechte op vluchtende verdachte

De twee agenten die op 31 mei vorig jaar bij Rolde het vuur openden op een man die ervandoor ging in een snelle BMW en later crashte bij Appingedam, hadden niet mogen schieten. Dat vindt het gerechtshof in Den Haag.

De man (19) uit Arnhem reed keihard achteruit op een carpoolplaats langs de N33, terwijl de twee agenten met hun politieauto pal achter hem stonden. Toen hij daarna vluchtte, schoten de politiemannen in totaal acht keer.

In de sloot in Appingedam

Daarna volgde een achtervolging richting Groningen, waarbij de man snelheden van 240 kilometer per uur behaalde. In Appingedam crashte zijn auto en belandde hij in een sloot. Hij werd alsnog opgepakt. In de kofferbak lagen spullen die bij een plofkraak worden gebruikt, zoals gasflessen, bivakmutsen en een ontstekingsmechanisme.

De Arnhemmer verklaarde dat hij in opdracht de auto met spullen naar Duitsland moest brengen en dat hij daar 2000 euro voor kreeg. Hij zei dat hij de BMW, een automaat, per ongeluk in de achteruit zette op de carpoolplaats bij Rolde.

Noodweer?

Volgens het Openbaar Ministerie deed hij dit bewust. De agenten konden net op tijd wegspringen en dachten in de paniek dat hun collega onder de BMW lag. Ze vonden de situatie zeer bedreigend en schoten uit noodweer, verklaarden ze.

De Rijksrecherche oordeelde dat ze terecht hadden geschoten. Daar was Romando Neijndorff, de advocaat van de Arnhemmer, het niet mee eens. Omdat hij vond dat de agenten strafrechtelijk vervolgd moesten worden voor onrechtmatig schieten, stapte hij naar het gerechtshof in Den Haag om die vervolging af te dwingen.

Onterecht geschoten

Het Hof vindt dat de twee agenten hun vuurwapen onrechtmatig hebben gebruikt, omdat geen sprake was van noodweer. Toch oordeelt het dat de twee niet voor de rechter hoeven te verschijnen, omdat er door het schieten geen doden of gewonden zijn gevallen. Ook kan het Hof zich wel voorstellen dat de situatie bedreigend was vanwege het agressieve rijgedrag van de Arnhemmer.

Plofkraak

Hij hoorde dinsdag in de rechtbank in Assen anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk eisen. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling door zo hard richting de agenten te rijden en ook aan het voorbereiden van een plofkraak. De rechtbank oordeelt 3 april.

