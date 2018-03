Man springt van tribune Tweede Kamer: ontsteltenis bij Arno Rutte (update)

Er is een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen. Op dat moment was het Groningse Kamerlid Arno Rutte aan het woord.

De man heeft geprobeerd zelfmoord te plegen, bevestigt de politie aan de NOS. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een activist uit Groenlo die zich al jaren hard maakt voor de legalisering van wietteelt voor medicinaal gebruik.

De man is per ambulance afgevoerd en heeft zijn daad overleefd. Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd.

Arno Rutte is getuige

Arno Rutte, Kamerlid namens de VVD, was op het moment van het incident aan het woord en werd daarom live uitgezonden.

Zijn reactie gaat inmiddels rond op social media. Er klonk een klap en mensen begonnen te gillen. Te zien is hoe Rutte met ontsteltenis reageert.



Update

Het blijkt te gaan om een 65-jarige man uit Groenlo. Op sociale media circuleert een afscheidsbrief die de man zou hebben verspreid. Daarin verklaart hij dat hij tot zijn daad besloot 'om de politiek wakker te schudden'.

De Groenloër bivakkeerde al geruime tijd voor het Kamergebouw om aandacht te vragen voor zijn zaak. Hij was veroordeeld voor het bezit van wietplanten, maar vond dat onterecht.