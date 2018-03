Man valt van tribune Tweede Kamer: ontsteltenis bij Arno Rutte

Er is een bezoeker van de publieke tribune van de Tweede Kamer gesprongen of gevallen. Op dat moment was het Groningse Kamerlid Arno Rutte aan het woord.

Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is. Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd.

Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd.

Arno Rutte is getuige

Arno Rutte van de VVD was op het moment van het incident aan het woord en werd daarom live uitgezonden.

Zijn reactie gaat inmiddels rond op social media. Er klonk een klap en mensen begonnen te gillen. Te zien is hoe Rutte met ontsteltenis reageert.



'Incident bij publieke tribune'

De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er ,,een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal'' is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.

De zaal is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken. Vanuit de zaal wordt ook niet meer uitgezonden.