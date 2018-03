Ruzie in bestuurstop Lentis, bestuurder op non-actief gesteld (update)

De tweede man van de Raad van Bestuur van Lentis, Corstiaan Bruinsma, is op non-actief gesteld. Dat bevestigt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van Lentis.

De GGZ-instelling wil niet inhoudelijk ingaan op het op non-actief stellen van Bruinsma en verwijst naar de verklaring waarmee het personeel donderdagochtend op de hoogte is gebracht.

Bestuurlijke impasse

Uit die verklaring blijkt dat het niet boterde tussen de leden van de tweekoppige Raad van Bestuur van Lentis. Verschillen van inzicht 'leidden tot een bestuurlijke impasse', is in de verklaring te lezen.

Doorbreken mislukt

De afgelopen maanden is geprobeerd om die impasse te doorbreken. Maar dat is niet gelukt. Daarop heeft de Raad van Toezicht besloten dat het dagelijks bestuur van Lentis nu in handen valt van bestuursvoorzitter Sitalsing.

Martin Sitalsing begon in 2016 als bestuursvoorzitter bij Lentis. Tot die tijd was Bruinsma voorzitter van de Raad van Bestuur. Bruinsma werkt sinds 2007 bij Lentis.

Naast het bestuur van Lentis is Bruinsma, volgens zijn Linkedin-profiel, ook bestuurslid bij TOP opleidingsplaatsen, bestuurder bij GGZ-vereniging Volante, lid van de Raad van Toezicht bij ziekenhuisorganisatie Santiz, vicevoorzitter van Benchmark GGZ en vicevoorzitter GGZ Nederland.

OR tevreden met actie

De ondernemingsraad van Lentis is tevreden met het besluit. 'We hadden zorgen tijdens de impasse en dat over het voetlicht gebracht. Nu lijkt die impasse te zijn doorbroken', zegt voorzitter Peter de Rijk.

'Het is een spannende situatie', zegt De Rijk, 'maar we zijn blij dat er iets gebeurt.' De ondernemingsraad heeft vragen gesteld aan de Raad van Toezicht over wat de vervolgstappen zijn.

Het op non-actief stellen van Bruinsma is een tijdelijke oplossing. Het is nog niet bekend of hij terugkeert of wordt ontslagen.

