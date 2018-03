Veteranen ontvangen herinneringsmedaille: 'Een bijzonder momentje'

Vijfhonderd Nederlandse militairen, onder wie ook veel militairen uit het Noorden, hebben donderdagmorgen in Zwolle de Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen.

De meeste militairen die gedecoreerd werden, namen deel aan de missies in Mali, Afghanistan en Irak. Minister van Defensie Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer speldden onder anderen een herinneringsmedaille op bij sergeant Erik Kalk uit Veendam.

Trots

Kalk zat bij de technische dienst, in Gao en Kidal (Mali). 'Het was wel een bijzonder momentje. Het gaf me een trots gevoel dat ik de herinneringsmedaille kreeg', reageert hij in het Radio Noord-programma 'Edwin op Noord'.

De sergeant kijkt met een goed gevoel terug op de maanden dat hij in Mali diende. 'Ik heb er een hele mooie tijd gehad en veel ervaring opgedaan voor mijn verdere leven. Ik heb gezien hoe mensen ook kunnen leven en dat we het helemaal zo slecht nog niet hebben in Nederland.'

Thuisfront

Met de herinneringsmedaille en de ceremonie in Zwolle spreekt Defensie haar waardering uit voor de inzet van de militairen, die vaak onder moeilijke omstandigheden ver van huis opereren. Behalve de militairen, werd ook hun thuisfront in het zonnetje gezet. Partners van de militairen ontvingen een draagspeld in de vorm van een anjer, en voor de kinderen was er een speciale kindermedaille.

Kalk is intussen in afwachting van een nieuwe missie. Mogelijk vertrekt hij op termijn naar Litouwen. De herinneringsmedaille krijgt thuis een mooi plekje: 'Die mag je bij ceremonies altijd dragen, maar niet op je dagelijkse uniform.'

