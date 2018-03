Refaja-eigenaar concentreert planbare operaties

De Treant Zorggroep, de eigenaar van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, concentreert minder complexe operaties op de verschillende locaties.

Patiënten kunnen vanaf 1 april voor een nieuwe heup of knie terecht in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen, en operaties als gevolg van botbreuken worden verricht in het Refaja Ziekenhuis.

'Dit bericht komt als gevolg van de bezuinigingsoperatie die we eerder dit jaar hebben aangekondigd', stelt een woordvoerder van Treant. 'Deze maatregelen zijn onderdeel van de eerste ronde aan maatregelen, waarmee we structureel 4,5 miljoen op jaarbasis willen besparen. Later dit jaar maken we de volgende maatregelen bekend.'

Drie locaties

Treant tuigt de verandering als volgt op: planbare heup- en knieoperaties worden in Hoogeveen verricht, andere botbreukoperaties worden gedaan in het Refaja Ziekenhuis en de planbare complexe operaties worden in het Scheper Ziekenhuis in Emmen ingepland. Treant zegt dat niet-planbare operaties en poliklinische bezoeken voor en na de operatie ook na 1 april op de drie locaties worden aangeboden.

Bezuinigen

De Treant Zorggroep moet dit jaar zo'n vijftien miljoen euro bezuinigen en wil dat doen door efficiënter te gaan werken. 'We gaan daarom een aantal operaties concentreren. Door knie- en heupoperaties te plannen in het Bethesda ziekenhuis en botbreuken in het Refaja kunnen we het beter plannen, waardoor de wachttijden teruglopen.'

Treant zegt dat na 1 april in totaal zo'n 1300 ingrepen van de 21.000 op één locatie zijn geconcentreerd. Dat is zo'n zes procent van het totale aantal operaties.

