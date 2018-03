Stadjers moeten brommen voor woningovervallen

Een van de overvallen was in maart 2017 in de Slachthuisstraat in Stad (Foto: Archief 112 Groningen/Martin Nuver)

Voor twee woningovervallen in Delfzijl en Groningen moet een 40-jarige Stadjer veertig maanden de cel in, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Een 21-jarige plaatsgenoot kreeg voor zijn rol twee jaar cel opgelegd.

Beiden probeerden op 20 maart 2017 op gewelddadige wijze een goudhandelaar in Slachthuisstraat in de stad Groningen te overvallen. Nadat de mannen aanbelden, vroegen ze het slachtoffer door de intercom of hij in goud handelde. Het slachtoffer, dat slecht ter been is, deed de deur open. De mannen drongen de woning binnen en zetten een pistool in de nek van het slachtoffer.

Hoedje geschrokken

Toen de mannen de vrouw van de man zagen, schrokken ze en gingen ze er zonder buit vandoor.

'Ik zag die vrouw liggen en toen ben ik mij een hoedje geschrokken', vertelde de 40-jarige Groninger twee weken geleden op zitting. Beiden legden een bekentenis af.

Overval in Delfzijl

De 40-jarige man werd bovendien bestraft voor een woningoverval op 8 februari 2017 in Delfzijl. Hij werd pas later herkend door een getuige. De man bekende eerder dat hij bij deze overval was, maar volgens hem was het alleen maar een ruzie.

Uit de woning in Delfzijl werden een spelletjescomputer, spelletjes en een telefoon meegenomen. De 21-jarige man werd eerder al voor deze overval veroordeeld.