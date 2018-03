Man moet cel in voor ontucht met kleuters in azc

Een 26-jarige man uit Eritrea moet voor het plegen van ontucht met vier kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud twaalf maanden de cel in. Drie maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De ontucht gebeurde in 2015 in het asielzoekerscentrum van Bellingwolde. In augustus meldde een vader zich bij de receptie met zijn 6-jarige dochter aan de hand. Het meisje zou misbruikt zijn door de de 26-jarige man, die toen ook bewoner was van het azc. Na deze melding volgden nog twee ouders.

Dna op ondergoed

De telefoon van de verdachte bevatte foto's waarop te zien was dat de kinderen met elkaar zoenden. De foto's werden door de man zelf gemaakt. Ook werd dna van de man aangetroffen op het ondergoed van een van de kinderen.

De raadsman van de man claimde twee weken geleden dat er een hetze tegen de man gaande was. Hij had om vrijspraak gevraagd. Maar de rechtbank veegde dat van tafel.

Schadevergoeding

De man moet aan de slachtoffers bijna drieduizend euro betalen.

