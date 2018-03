FritsJurgens op zoek naar de landen met de meeste miljonairs

Opvallend, onopvallend. Bij het grote publiek zijn de producten van FritsJurgens uit Kolham nauwelijks bekend. Onder kenners kunnen de taatsdeursystemen op veel waardering rekenen.

'We zijn gewoon een scharnierenboer. Maar wel de beste van de wereld', zegt directeur Marko Kamminga.

Als kool gegroeid

Architecten, interieurontwerpers en ook bouwers die buiten de geijkte paden durven wandelen weten het bedrijf op het industrieterrein in Kolham goed te vinden. FritsJurgens mag dan wat onder de radar opereren, het betekent allerminst dat de verkoopcijfers eronder te lijden hebben.

FritsJurgens groeit als kool. In een paar jaar tijd heeft de onderneming een miljoenenomzet weten op te bouwen, met een export naar zo'n 45 landen.

Shanghai

Onlangs bereikte het bedrijf een nieuwe mijlpaal met een order van de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Daarvoor maakt het nu de deursystemen voor het grootste Starbucksfiliaal ter wereld in het Chinese Shanghai. Het vormt de toegang tot een nieuwe miljoenenmarkt.

FritsJurgens maakt scharnieren voor taatsdeuren. Dat zijn deuren die niet op het deurkozijn draaien, maar om een denkbeeldige verticale as ergens in de deur. Een tamelijk oud systeem overigens, want ook de Romeinen gebruikten dergelijke scharnieren. De deuren zelf komen van deurenfabrikanten, het Kolhamster bedrijf levert de scharniersystemen.



Wal en schip

FritsJurgens vindt zijn wortels in de meubelbouwer en kozijnenfabrikant Harryvan in Slochteren. De systemen die het bedrijf voor taatsdeuren leverde vielen binnen Harryvan tussen wal en schip.

'We vonden dat de scharnieren verbeterd konden worden', vertelt Marko Kamminga van FritsJurgens. 'Omdat we ze nergens konden kopen, zijn we ze zelf gaan maken.'

Onzichtbaar

Dat bleek geen simpele opgave, aangezien de scharnieren een deurgewicht tot zo'n vijfhonderd kilo soepel aan moeten kunnen.

Daarbij stelden Kamminga en de zijnen hoge eisen aan de esthetiek. Het scharnier moest zo goed als onzichtbaar zijn. 'Van wat we in het begin maakten, krijgen we nu de slappe lach. Maar je moet ergens beginnen.'

Geloof

Twee jaren met ontwikkelingen volgden, zonder dat duidelijk was of er voldoende afnemers zouden zijn. 'Marktonderzoek hebben we niet gedaan. We hadden geloof in ons product. We wilden echt een goed ding maken. Eigenlijk waren we helemaal niet bezig met de gedachte om de markt open te breken. Maak je iets goeds, dan komt de belangstelling vanzelf.'

Die kwam inderdaad. Vooral omdat met name architecten de taatsdeur inzien als onderdeel van het interieur. 'Een deur is meer dan alleen een functioneel object. Zo zitten we bij veel belangrijke architecten als het ware op de bagagedrager.'

Produceren doet FritsJurgens in Stadskanaal, samen met Witec. Daar staat een splinternieuwe computergestuurde volautomatische draai- en freesmachine die de onderdelen voor de scharnieren fabriceert. Medewerkers van het werk-leerbedrijf van Witec assembleren ze tot een eindproduct.

Intuïtie

Inmiddels vaart FritsJurgens minder op intuïtie. Het bedrijf presenteert zich op prestigieuze designbeurzen in New York en Orlando en op de Design Week in Milaan. Maar voor het ontwikkelen van toekomstplannen stuurt het bedrijf op data en getallen.

Omdat de afnemers van het bedrijf over het algemeen wat meer te besteden hebben, is het aantal miljonairs per duizend inwoners een belangrijke maatstaf voor FritsJurgens. 'Nederland telt zo'n 282.000 mensen met meer dan een miljoen euro; in de VS zijn het er 15,5 miljoen. Dat is dus een interessante markt voor ons.'

Genieten

Groeien zal het bedrijf de komende jaren zeker, stelt Kamminga. 'We willen gewoon mooie dingen maken. Daar kunnen wij van genieten. Dat is misschien wel het belangrijkste rendement. Maar we blijven bescheiden. We zijn uiteindelijk gewoon een scharnierenboer. Maar wel de beste van de wereld.'

Marko Kamminga is samen met zijn broer Ruben eigenaar van FritsJurgens. Ze hebben de taken verdeeld. Ruben geeft leiding bij het zusterbedrijf Harryvan Interieur in Slochteren, Marko neemt samen met Arjan van der Wal, die commercieel directeur is, FritsJurgens voor zijn rekening. Sinds begin 2017 zijn beide bedrijven losgekoppeld van de kozijnentak van het bedrijf Harryvan in Slochteren. Dat werd verkocht aan ondernemer Marcel Romijn en de eigenaren van het Tynaarlose bedrijf BPZ, leverancier van deuren en hang- en sluitwerk.

FritsJurgens is genoemd naar de opa van de broers Kamminga.