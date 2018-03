Scheidend raadslid Henk Lameijer krijgt lintje

Fractievoorzitter Henk Lameijer van Fractie 2014 is woensdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn afscheid als raadslid van de gemeente Delfzijl.

Lameijer was veertien jaar lang raadslid, eerst namens de PvdA en later Fractie 2014. Ook was hij tien jaar lang voorzitter van de gemeentelijke sportraad in de jaren 90.

Docent en columnist

Naast zijn raadslidmaatschap werkte de 67-jarige Delfzijlster als docent Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ook was Lameijer betrokken als columnist bij Havenstad FM, de lokale omroep in Delfzijl.

Meer tijd voor familie

Het scheidend raadslid kreeg de onderscheiding op de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling. Hij liet eerder al weten te willen stoppen met het raadswerk om meer tijd vrij te maken voor zijn familie.

