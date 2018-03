Pekela lost Oss af als grootste SP-bolwerk

Nergens in Nederland haalde de Socialistische Partij zoveel procent van de stemmen binnen als in de gemeente Pekela. In totaal stemde 27,6% van de Pekelder kiezers op de socialisten.

Pekela is daarmee SP-bolwerk Oss in Noord-Brabant gepasseerd. In Oss stemde 26,8% van de kiezers op de SP. Oss wordt gezien als de bakermat van de SP. Voormalig partijleider Jan Marijnissen en huidig partijleider Lilian Marijnissen komen uit Oss.

Pekela laat ook andere SP-gemeenten als Heerlen, Enkhuizen en Boxmeer haar hielen zien. Huidig SP-voorzitter Ron Meyer komt uit Heerlen. Oud-fractievoorzitter Emile Roemer uit Boxmeer.

Hemmes/Siegers

Kandidaat-wethouder Hennie Hemmes van de SP in Pekela is er blij mee. 'We hebben hier wel lol over gehad', zegt hij met een glimlach. 'Hoezo Oss? Het is niet Marijnissen, Roemer of Meyer, maar Hemmes en Pim Siegers. Pekela is het bolwerk.'

Op de vraag of de SP bij de eerstvolgende verkiezingen dan ook maar het partijfeest in Pekela moet houden, reageert Hemmes enthousiast. 'Het is sinds jaar en dag Oss. Ik denk dat het wel een goed idee is om dat feest nu eens in Pekela te houden.'

Lijsttrekker Pim Siegers van de Pekelder SP heeft partijleider Lilian Marijnissen donderdagochtend uitgenodigd om de volgende keer inderdaad naar Pekela te komen. Of zij op die uitnodiging ingaat is nog niet bekend.

