Waarom stemden de meeste Groningers 'tegen' bij het referendum?

Noord-Nederland kleurde massaal rood en was daarmee duidelijk tegen het referendum. (Foto: Bewerking RTV Noord)

In alle Groningse gemeenten stemde de meerderheid van de stemmers tegen de komst van de sleepwet. Daarmee had de uitkomst van het referendum een duidelijk gezicht. Maar waar komt deze eensgezinde afkeer vandaan?

Politicoloog Kees Aarts van de Rijksuniversiteit Groningen kan meerdere redenen bedenken voor deze uitkomst. 'Het belangrijkste is dat je in Groningen en in Friesland te maken hebt met gemeentelijke herindelingen, waardoor de raadsverkiezingen zijn uitgesteld.'

'In die gemeenten mag je verwachten dat de mensen die naar de stembus gaan een intense opvatting hebben over het referendum. En dat zijn vaak de tegenstemmers', zegt Aarts.

Ik denk dat het tegenstemmen zeker een signaal van de bevolking tegen de regering in Den Haag is Kees Aarts-politicoloog

Signaal

Maar waarom wonnen de tegenstanders ook in de zeven gemeenten waar wél raadsverkiezingen waren? 'Ik heb geen harde cijfers, maar ik denk dat het in Groningen zeker een signaal van de bevolking is tegen de regering in Den Haag.'

'Dat hangt niet samen met de sleepwet, maar met hoe de overheid in de laatste jaren heeft opgetreden en hoe dat hier ervaren is', doelt Aarts op de aardbevingsproblematiek in onze provincie.

'Je hoeft geen politicologie te hebben gestudeerd om te concluderen dat het hoogstwaarschijnlijk iets te maken heeft hoe de bevolking zich behandeld voelt', gaat hij verder. 'Het is een signaal aan de centrale overheid dat niet alles wordt geaccepteerd.'

Het is niet dat ineens de hele stad Groningen massaal tegen de wet heeft gestemd Kees Aarts-politicoloog

Kanttekening

Het referendum van woensdag gaat hoe dan ook de boeken in als het referendum waarin het Noord-Nederland opviel. Toch plaatst Aarts er een kanttekening bij. 'Het zijn mooie kaartjes, maar of een gemeente rood of groen kleurt hangt soms maar af van een paar procent verschil.

'Het is niet dat ineens de hele stad Groningen massaal tegen de wet heeft gestemd', zegt Aarts. 'Zeker in plattelandsgemeenten zit het redelijk dicht bij elkaar. Dat vind ik nog het meest verrassend. Ik dacht dat er een duidelijkere uitslag tegen het referendum zou zijn', besluit hij.

