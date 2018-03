Rondje langs de velden: ogen in Pekela gericht op de SP

Alle ogen in de gemeente Pekela zijn gericht op de SP. In totaal stemden 1356 Pekelders op die partij. Nummer twee, Samen voor Pekela, haalde maar liefst 537 stemmen minder op.

De situatie is duidelijk: de bal voor het vormen van een nieuw college ligt bij de socialisten.

Maar voor het zover is, proberen de fractievoorzitters vandaag het 'normale leven' weer op te pakken.

'Lekker geslapen'

Jaap van Mannekes van Samen voor Pekela 'viel lekker in slaap' en Dick Berghuis van het CDA 'sliep als een roosje'.

Een dolblije PVV-lijsttrekker Arthur van Oorden (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord



Arthur van Dooren van de PVV stond vanmorgen een verrassing te wachten: hij kreeg een belletje van Geert Wilders. Van Dooren: 'Ik vind het heel leuk dat Geert mij gebeld heeft.'

Daar waar woensdag in het teken stond van het stemmen tellen en in spanning de uitslag afwachten, is vandaag weer een dag als alle anderen. Er wordt gewerkt en de tuin moet geschoffeld, maar ondertussen wordt er al stiekem nagedacht over een eventueel college.

Weinig uitspraken



Het blijft vooralsnog bij stiekem nadenken. Alle partijen weten dat de SP de scepter zwaait. 'Dat voelt heel erg lekker', zegt fractievoorzitter Pim Siegers, die vervolgens zijn trots niet onder stoelen of banken steekt: 'En het is ook volkomen terecht. Wij zijn veruit de grootste geworden.'

Siegers zei woensdagavond al dat hij zich 'het mooiste meisje van de dansvloer' voelde, omdat andere partijen volgens hem al stiekem aan het flirten waren. 'Maar ik flirt nooit terug, zeker vanavond niet', zei hij toen.

Wat weten we (nagenoeg) zeker?

We kunnen wel stellen dat de SP de samensteller wordt van het nieuwe college. Daarnaast weten we ook de ambities van Jaap van Mannekes. Hij is nu acht jaar wethouder namens Samen voor Pekela en wil zijn pensioen graag nog vier jaar uitstellen. Dat de SP en Samen voor Pekela elkaars handen stevig vasthouden is goed mogelijk.

Siegers: 'Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Morgen komt de definitieve uitslag, dat wil ik afwachten. Ik heb alle fractievoorzitters al laten weten dat ik vanaf eind volgende week met hun in gesprek wil gaan.'

De voorkeur van de SP'er is een 'stevig front' van drie partijen.

Derde partij

De grootste vraag: wie wordt de derde partij? Het wordt de PVV in elk geval niet. Die partij is al door de SP uitgesloten. Ook de ChristenUnie maakt geen kans. Woensdagavond bleek dat die partij te weinig zetels heeft gekregen voor een zetel.

Dat betekent dat er vier partijen over blijven: de PvdA, het CDA, GroenLinks en de VVD.

