Top Dutch en Groningen slaan vleugels uit naar Japan

Een delegatie van ondernemers, Groninger politici en leden vanuit het Top Dutch-initiatief vertrekt eind maart voor een handelsmissie naar Japan. Het bezoek staat helemaal in het teken van waterstof.

De Groninger afvaardiging gaat mee op uitnodiging van zusterstad Hamburg. De Duitse havenstad ziet net als Japan waterstof als brandstof van de toekomst en heeft Groningen gevraagd aan te haken omdat ook de regio momenteel de mogelijkheden verkent van waterstof als energiedrager. Auto's, treinen, bussen kunnen rijden op waterstof en boten kunnen erop varen. Waterstof is bovendien een goed alternatief voor het Groningse aardgas, zowel in de industrie als voor verwarming van woningen

Energieneutraal

Groningen wil in Japan kennis opdoen over de omschakeling naar een waterstofeconomie. Waterstof kan volgens de gemeente belangrijk zijn voor het halen van de verduurzamingsambities van Groningen, dat in 2030 volledig energieneutraal wil zijn.

Ook hoopt men partijen in Japan te interesseren voor initiatieven die hier in de regio op het gebied van waterstof worden ontplooid.

Belangrijke missie

In het voetspoor van de delegatie reist een afvaardiging mee van Top Dutch, het noordelijke campagne-initiatief dat allereerst Tesla maar ook andere buitenlandse bedrijven voor vestiging in Noord-Nederland wil interesseren.

'Het is een belangrijke missie voor Noord-Nederland', zegt Gerard de Boer namens Top Dutch. 'Top Dutch heeft als opdracht internationale bedrijven naar de regio te halen, uiteraard samen met de NOM. Dat is de reden waarom ook Top Dutch mee is gevraagd.'

Acquisitie

Al is ook voor de NOM en Top Dutch waterstof een belangrijk thema, tijdens de Japanreis zal de focus voor die beide organisaties ook op acquisitie zijn. 'Er liggen in Japan interessante contacten', zegt Sander Oosterhof van de NOM.

Ver voorop

Japan loopt wereldwijd ver voorop in het gebruik van waterstof als brandstof. Het geldt als voorbeeldland voor toepassing van waterstof als dé nieuwe brandstof. De keuze daarvoor heeft het land gemaakt na de ramp met de kerncentrale in Fukushima in 2011 een belangrijke rol gespeeld.

Inspiratie opdoen

Het land loopt met het gebruik van waterstof een jaar of tien voor op Nederland, zegt Stefan Holthausen. Hij reist namens zijn bedrijf mee naar het land van de rijzende zon. 'Waar wij hier nog over praten, daar zijn zij al heel hard mee bezig.' Holthausen is de bedenker van de Tesla op waterstof en doet regelmatig zaken met Japanse bedrijven die met waterstof bezig zijn.

'Ik wil er inspiratie opdoen', verklaart Holthausen. 'Zien wat er gaande is. Je krijgt toch een kijkje in de keuken in een land dat al veel meer doet met waterstof.'

Vijftig deelnemers

De missie bezoekt onder meer de steden Kobe, Osaka en Tokio. Meer details over het programma en over de deelnemerslijst wil de gemeente Groningen pas volgende week geven. Zo'n vijftig deelnemers stappen 31 maart in het vliegtuig. Ze blijven er een week.

