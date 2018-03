Lintdorp Musselkanaal maakt zijn lint mooier en sterker

Musselkanaal gaat de komende jaren op de schop: het lintdorp wil zijn lint mooier en sterker maken. Dat gebeurt door bestaande panden aan te pakken, nieuwbouw van woningen en het centrum te versterken.

'We willen van Musselkanaal een dorp maken dat klaar is voor de toekomst', zegt

Ben Schomaker, voorzitter van Dorpsbelangen.

Gebiedsplan

Net als veel andere dorpen in de regio, heeft Musselkanaal te maken met krimp en teruglopende voorzieningen. 'Met vier partijen - naast Dorpsbelangen zijn dat woningcorporatie Lefier, de gemeente Stadskanaal en de ondernemersvereniging - hebben we daarom een gebiedsplan geschreven', vertelt Schomaker. Donderdagmiddag werden de plannen, die door de provincie worden gesteund, gepresenteerd.

Zo gaat Lefier ruim tachtig huizen slopen; er komen zo'n veertig woningen voor terug. Dat gebeurt op braakliggende plekken in het centrum: langs het Stadskanaal en in de straat erachter. De plannenmakers willen zo het dorpscentrum versterken.

Gebied teruggegeven

In de Florawijk worden er groene ruimtes aangelegd, op de plek waar vroeger woningen stonden. 'We gaan gebied teruggeven aan de Musselkanaalsters', zegt Schomaker.

'Zo wordt hier een moestuin ingericht voor bijvoorbeeld de Voedselbank en zijn er plannen voor een ontmoetingsruimte met speeltoestellen. We hebben ook contact met imkers die hier een bijenstal willen maken. Zo proberen we er weer schwung in te krijgen en daarnaast sociale cohesie te bereiken. Het doel is natuurlijk dat Musselkanaal in de toekomst een levendig en aantrekkelijk dorp blijft, waar mensen graag willen wonen.'

Bouwput

De initiatiefnemers zijn al twee jaar bezig met de voorbereidingen van hun toekomstplan. 'Vanaf komende zomer wordt Musselkanaal een grote bouwput. Over twee, drie jaar hoop ik dat het klaar is. Al zal het in sociaal opzicht wat langer duren', verwacht Schomaker.

