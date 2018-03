Hoe neem je als gemeente ondernemerschap serieus?

In dit NoordZaken-expertblog geen tips of handvatten voor ondernemers. ZZP Nederland-directeur Frank Alfrink neemt deze keer gemeenten bij de hand.

Gemeenten kunnen het leven van ondernemers namelijk veraangenamen. Goed om te weten voor de bestuurders, zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen.

Door Frank Alfrink

Vanuit ZZP Nederland hebben wij in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen de afgelopen weken verkiezingsdebatten georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Daarbij werd gediscussieerd tussen plaatselijke politici en ondernemers, met in alle gevallen dezelfde uitkomsten.

Ondernemers vinden dat er teveel regels zijn en de politici vinden dat die regels moeten worden afgeschaft. Daarnaast vinden alle politici dat ondernemers een onmiskenbare economische kracht voor hun stad zijn en dat ze belangrijk zijn voor het in stand houden van de levendigheid in de wijken.

De linkerkant van het politieke spectrum lijkt ervan overtuigd dat alle zzp'ers 'zielig' zijn Frank Alfrink-directeur ZZP Nederland

Zielig

Maar hoe krijg je als politicus de ondernemers in je gemeente tevreden? Iedere partij heeft een eigen inzicht om ondernemers te ondersteunen.

De linkerkant van het politieke spectrum lijkt ervan overtuigd dat alle zzp'ers 'zielig' zijn, dat ze te weinig verdienen en dat ze tegen zichzelf beschermd moeten worden. De andere kant van het politieke spectrum vindt dat ondernemers geen strobreed in de weg gelegd moet worden.

De onderkant

ZZP Nederland gaat uit van vrij ondernemerschap. Zij, die gedwongen ondernemer zijn omdat ze geen vaste baan kunnen vinden en met tegenzin het ondernemerschap in zijn gegaan, zijn vaak aan de 'onderkant' te vinden. Het zijn de ondernemers die kunnen bestaan bij de gratie van subsidies en aftrekposten.

Toegegeven, deze groep redt zichzelf, houdt niet de hand op en is niet te beroerd om te werken. Toch denk ik dat deze ondernemers beter geholpen zijn met trajecten die ze richting loondienst helpen dan met lapmiddelen die ze als ondernemer overeind houden.

Goed voelen

Ik denk dat gemeenten er veel aan hebben wanneer ze zich focussen op ondernemers die zich goed voelen over wat ze doen en blij zijn onafhankelijk ondernemer te zijn of te worden. Daar valt voor de lokale economie veel winst te behalen.

Initiatieven in deze richting worden gelukkig al veel ontplooid. Zo is er in Breda, gefinancierd door de gemeente, al een succesvol coachingstraject voor startende ondernemers. In Zoetermeer is een ondernemersopleiding actief.

Zwaar hebben

Ook Groningen heeft een speciaal project voor ondernemers: StadOogst. Het is een bewezen succesvolle ondersteuning, speciaal voor zzp'ers en ondernemers die het al enkele jaren zwaar hebben. Ondernemers durven moeilijk om hulp te vragen, daar helpt StadOogst bij. Gedreven ondernemer zijn betekent namelijk niet dat automatisch alles goed gaat.

Blije ondernemers die goed gedijen, stuwen de lokale economie en brengen levendigheid in de wijken Frank Alfrink

In gesprek

Door in gesprek te gaan met ondernemers of met ondernemersorganisaties als ZZP Nederland kunnen gemeenten hun licht opsteken. Wat speelt er onder de ondernemers in de gemeente? Dit goed in kaart brengen levert een win-winsituatie op.

Blije ondernemers die (zonder al teveel regels) goed gedijen, stuwen de lokale economie en brengen levendigheid in de wijken. Vergeet niet dat de ondernemers waarmee het goed gaat kunnen uitgroeien tot succesvolle werkgevers. Daar kunnen dan de gedwongen ondernemers weer terecht.

Bijen

Een vergelijking maken tussen ondernemers en (bezige) bijen ligt voor de hand. Waar bijen voor de natuur een graadmeter zijn en aantonen hoe het met de natuur gaat, zijn ondernemers de graadmeter voor de economische gezondheid van een gemeente. Dit lijkt mij voldoende voor gemeenten om serieus werk te maken van een gezond ondernemersbeleid.

Tips voor gemeentebestuurders:

- Richt de aandacht op zzp-ondernemers die ook echt ondernemer zijn, uit overtuiging

- Help 'gedwongen' zzp'ers met trajecten richting loondienst

- Ga echt in gesprek met ondernemers. Achterhaal wat er speelt

Frank Alfrink is algemeen directeur van ZZP Nederland, een belangenorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel.

