Kunnen wij ons wapenen tegen misbruik door Facebook? (Foto: RTV Noord)

De persoonlijke gegevens van miljoenen Facebook-leden zijn misbruikt voor politieke doeleinden. Ook hier in Groningen zijn veel mensen daar zo boos over, dat ze stoppen met Facebook. Dat en meer in Noord Vandaag.

1) Facebook onder vuur Eén van de Groningers die Facebook in de ban heeft gedaan, is onze presentator Wiebe Klijnstra. Online trendwatcher Jarno Duursma uit Groningen waarschuwde in 2014 al voor Facebook. Kunnen wij ons wapenen tegen dat misbruik van onze persoonlijke gegevens? 2) Hoe stemde Groningen? Inwoners van zeven Groninger gemeenten mochten gisteren stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Verslaggever Mario Miskovic vertelt wat opvalt aan de uitslagen. 3) Slik Dammee, poedie, plof of slik. Wat wordt het schierste Grunneger woord van 2018? In Noord Vandaag houdt iedere dag een cursist Gronings een pleidooi voor zijn of haar favoriete woord. Kees van den Ende uit het Zuid-Hollandse Honselersdijk is ambassadeur voor het woord slik. 4) Molen gaat weer draaien Hij staat al bijna een jaar stil: de molen van Noordhorn. Maar daar komt binnenkort verandering in. Het rijksmonument wordt opgeknapt dankzij een voorschot van de gemeente Zuidhorn.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.