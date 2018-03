Lauwersoog wil garnalenkotters op waterstof

Een garnalenkotter die geen rokende dieseluitlaat heeft, maar een schoon schip dat vaart op waterstof. Het is geen vaag plan, maar een concreet idee dat in Lauwersoog wordt uitgewerkt. De 'garnalenkotter 2.0' is één van de pijlers onder een plan om Lauwersoog tot een duurzame haven te maken.

Groene plannen

Diverse partijen in en om de haven hebben zich verenigd in een zogeheten 'Havencoalitie' om allerlei 'groene' plannen voor te bereiden. Aan de vergroening wordt veel waarde gehecht omdat Lauwersoog grenst aan zowel het Werelderfgoed Waddenzee als aan het Nationaal Park Lauwersmeer.

120.000 euro

Er is een bedrag van 120.000 euro nodig om de bouw van de schone garnalenkotter tot in details voor te bereiden. De helft daarvan is al bijeengebracht, de rest moet van fondsenwerving komen.

'We kunnen ook naar de maan'

De plannenmakers hebben er vertrouwen in: 'Kijk, we kunnen met z'n allen naar de maan, dus het zal ook wel lukken om een garnalenkotter op waterstof te bouwen', zegt directeur Albert Keizer van Next Generation Shipyards.

Hij is van de mensen die bezig is met het 'tot op boutje-moertje-niveau' ontwerpen van de kotter 2.0. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe bestaande schepen geschikt kunnen worden gemaakt voor waterstof.

Consument

Op dit moment bestaat de garnalenvloot in Lauwersoog uit ongeveer 55 kotters. Keizer denkt dat het overgrote deel van de vissers wel in is voor vernieuwing: 'Het gaat er uiteindelijk om dat de consument positief is over het product. Als je van de bron tot aan het eind een verantwoord proces hebt is dat goed voor ons allemaal'.

