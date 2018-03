Deel dit artikel:











Belangenorganisatie voor Marumers in nieuwe gemeente De presentatie van sichting Marumer Belang werd gevierd met gebak. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In de Romaanse Kerk van Marum heeft de stichting Marumer Belang zich donderdag gepresenteerd. De organisatie gaat de belangen van de inwoners in het dorp vertegenwoordigen in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Marumer Belang komt er op verzoek van de gemeente Marum en met name op verzoek van burgemeester Henk Kosmeijer. Kosmeijer stelde vorig jaar vast dat Marum het enige dorp in zijn gemeente is dat geen vereniging voor Dorpsbelangen heeft. Hij wees op de wenselijkheid van een dergelijke belangenorganisatie om gesprekspartner van de nieuwe gemeente te zijn. In gesprek met inwoners Een groep Marumers pakte de handschoen op en ging het Marumer Belang vromen. Voorzitter is Jan-Willem de Vreeze: 'We gaan de komende maanden in gesprek met de inwoners om een toekomstvisie voor het dorp Marum op te stellen', legt hij uit. Volgens De Vreeze moet dit gebeuren aan de hand van de thema's saamhorigheid, wonen en maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid en toerisme. 'Daar komt een document uit dat de komende jaren de leidraad wordt in het contact met de nieuwe gemeente.' Toekomstvisie in oktober voorgelegd Hij gaat ervan uit dat de definitieve toekomstvisie in oktober aan de Marumers voorgelegd kan worden. 'Dan hebben we een document in handen, waarin de wensen van de inwoners staan. Dat wordt de basis van ons contact met de nieuwe gemeente.' Lees ook: - Marum moet een stem krijgen middels belangenvereniging