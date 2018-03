Deel dit artikel:











'Slachtoffer slaapkamerbrand Jonkerstraat in Stad overleden' De politie schermt de woning aan de Jonkerstraat af, vlak na de brand. (Foto: Dennis Venema)

De man die zondagochtend zwaargewond raakte door een slaapkamerbrand in zijn woning aan de Jonkerstraat in Stad, is aan zijn verwondingen overleden.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De buurvrouw van het slachtoffer, die de brand ook had ontdekt, liet dit aan het medium weten. De politie was donderdag nog niet op de hoogte van het overlijden van de man. Lees ook: - Zwaargewonde bij slaapkamerbrand in Jonkerstraat