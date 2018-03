Mischa Visser ruikt aan betaald voetbal in oefenduel FC Groningen

FC Groningen heeft een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Groen Geel donderdagavond eenvoudig met 0-8 gewonnen. Op Corpus den Hoorn verdeelde de Eredivisionist alle doelpunten precies over beide helften.

Doelman Sergio Padt bleef de gehele wedstrijd aan de kant. Reservedoelman Kevin Begois mocht de negentig minuten vol maken.

De Belgische doelman was direct bepalend door in de openingsfase een voorassist te produceren. Zijn uittrap werd door Tom van Weert verlengd, waarna Jesper Drost de 0-1 binnen kon tikken. Ook Ritsu Doan, Tom van Weert en Uriel Antuna wisten Groen Geel-doelman Jeroen Vogel te passeren.

Wisselspelers

In de rust werden er ook speelminuten aan de wisselspelers gegund. Michael Breij en Tim Waterink beloonden dat met een doelpunt. Ook Doan en Drost wisten na rust weer tot scoren te komen. Indy Roode, die het doel bij de thuisploeg na rust verdedigde, moest het antwoord op hun inzetten schuldig blijven en daardoor kon er na afloop een 0-8 eindstand worden genoteerd.

Cursusopdracht

FC Groningen werd donderdagavond niet gecoacht door Ernest Faber, maar door Mischa Visser. De Stadjer loopt al het hele seizoen stage bij de club voor zijn cursus Coach Betaald Voetbal. Het leiden van een wedstrijd van de FC is één van de cursusopdrachten.

'Vroeger zat ik al als klein jochie in het Oosterparkstadion naar de club te kijken en vanavond ben ik zelf eindverantwoordelijk voor FC Groningen, dat is toch best leuk en bijzonder', blikt Visser terug.

Tijdens de wedstrijd had hij geen last van zenuwen, liet de jonge coach weten. 'Dan zit je zo in je ritme, dan sta je daar niet bij stil', zegt Visser lachend. 'Maar gisteren en vanmorgen was dat wel anders. Mooi dat ik deze kans krijg', besluit hij.

Visser hoopt zijn benodigde papieren eind april binnen te hebben.