Tekort aan ziekenhuisbedden in Groningen houdt aan

De druk op de beddencapaciteit van ziekenhuizen in de provincies Drenthe en Friesland neemt af, maar blijft in de provincie Groningen onveranderd hoog.

Dat zegt Astrid Koek, manager bij het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Vanwege het tekort aan bedden blijft het regiopunt beddencapaciteit ook de komende dagen nog actief.

Griepgolf

Vorige week werd een regiopunt beddencapaciteit opgezet door verschillende zorgaanbieders in Noord-Nederland om de problemen, veroorzaakt door de griepgolf, tegen te gaan. Door de griepepidemie neemt het aantal patiënten toe, terwijl er minder personeel beschikbaar is.

Verklaring

'Wij volgen het meldpunt beddencapaciteit natuurlijk. We zien dat er wat meer ruimte komt in de regio Friesland en Drenthe, maar de situatie in Groningen nog steeds krap blijft.' Volgens Koek is er geen verklaring voor. 'Maar dit heeft ons wel doen besluiten om het meldpunt ook de komende dagen operationeel te houden.'

Telefoontjes

Het meldpunt belt sinds vorige week drie keer per dag met de ziekenhuizen in de noordelijke provincies om het aantal lege bedden te peilen. 'Maar we hebben geconstateerd dat de tijd tussen tussen de telefoontjes overdag relatief kort was en we daar te weinig inzicht uit kregen. Voortaan volstaan twee telefoontjes dus.'

