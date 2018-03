PvdA in Oldambt wil eerst een kop thee drinken en dan pas formeren

De Partij van de Arbeid in Oldambt is als grootste partij aan zet bij de coalitieonderhandelingen. En volgens lijsttrekker Laura Broekhuizen van die partij begint dat met een kop thee met alle partijen.

Volgens Broekhuizen heeft haar partij weliswaar de meeste stemmen gekregen, maar blijft de PvdA op hetzelfde zetelaantal staan. Ze vindt het daarom niet gepast om nu al over een coalitie te praten. Broekhuizen wil daarom de komende dagen eerst een kop thee drinken met alle lijsttrekkers.

Arrogantie van de macht

'Ik wil horen hoe de andere partijen tegen de werkelijkheid aankijken', zegt Broekhuizen. 'Wij willen hier heel open in gaan. De val van de Partij van de Arbeid was de arrogantie van de macht.' Die fout zegt de PvdA-lijsttrekker niet te willen maken. 'We moeten het samen doen.'

Feit is dat een links blok van PvdA en SP - met ieder vier zetels - voor de hand ligt in Oldambt. Woensdag zei Broekhuizen tijdens de uitslagenavond daarover al dat 'links bij het Oldambt hoort'. Een links hart in de coalitie lijkt dan 'logisch', aldus Broekhuizen. 'Maar ik weet nog niet hoe de andere partijen erin staan. Daar gaan we het over hebben.'

CDA er bij?

In de afgelopen raadsperiode werkte de PvdA op links ook samen met de Partij voor het Noorden. Die partij behoudt haar drie zetels. Het CDA maakte de coalitie in Oldambt de afgelopen jaren compleet. Die partij verloor weliswaar een zetel, maar kan de andere drie partijen wel weer aan een meerderheid helpen.

Bellen

De VCP staat met drie zetels ook open voor de gesprekken, zegt Jan Kenter van de partij. Nieuwkomer Gemeentebelangen Oldambt - ook drie zetels - heeft aangekondigd graag in gesprek te gaan. Lijsttrekker Ger Klein: 'Als wij zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma waar willen maken, dan moet dat in de coalitie. Dus ze mogen ons zeker bellen. Of nee, ze moéten ons bellen.'

Het belletje naar vrijwel alle partijen heeft intussen plaatsgevonden. De eerste twee gesprekken zijn al gevoerd. Met wie wil Broekhuizen nog niet zeggen. 'Dat doet er ook niet toe, want ik praat met iedereen.'

Vrijdag en zaterdag staat de thee klaar voor de resterende zeven partijen. Na het weekend wordt er serieus gekeken naar wat de eerste optie is voor een coalitie in Oldambt.

