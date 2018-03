Pekela blundert met vergelijking verkiezingscijfers

De gemeente Pekela heeft woensdag tijdens de bekendmaking van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen geblunderd: er werd een lijst gepresenteerd waarin verkeerde cijfers staan vermeld.

De gemeente maakte een vergelijking met percentages uit 2014, die niet blijkt te kloppen.

Optelling verkeerd

In de telling ontbrak één partij, waardoor het totaalpercentage lager was dan het feitelijke totaal.



Burgemeester Jaap Kuin: 'Het is en blijft mensenwerk waarmee we te maken hebben. We hebben alles op alles gezet om de cijfers en percentages diezelfde avond nog te kunnen presenteren. Helaas is hier toch een fout in geslopen.'

De definitieve verkiezingsuitslag wordt vrijdagochtend bekendgemaakt.

