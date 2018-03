Slochter ondernemers betalen tot helft meer belasting: ondernemersfonds op komst

Ondernemers uit Slochteren betalen door de gemeentelijke herindeling zo'n vijftig procent meer belasting dan voorheen. Dat bevestigt wethouder Erik Drenth (CDA).

Door het ontstaan van de nieuwe gemeente Midden-Groningen moeten de belastingtarieven uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gelijk worden gesteld. Vooral Slochter ondernemers merken dat in hun portemonnee.

Ondernemersfonds

Om de ondernemers te compenseren, wil de gemeente een ondernemersfonds oprichten. 'Allereerst voor ondernemers in de voormalig gemeente Slochteren', zegt Drenth. 'Die gaan best wat meer betalen, en daar horen maatregelen bij om de ondernemers tegemoet te komen.'

Belastingverhoging wel reëel

Drenth vindt de belastingverhoging overigens wel reëel. 'We hebben nu een tarief gekozen dat in Hoogezand-Sappemeer al lang gebruikt wordt. Als je één gemeente wordt, moet je nu eenmaal één lijn trekken in de tarieven.'

Kleine ondernemers en familiebedrijven

Vooral kleine ondernemers en familiebedrijven voelen de belastingverhoging, volgens Drenth. De gemeente gaat vooral iets merken van de komst van het ondernemersfonds: dat gaat de komende jaren enkele tonnen kosten.

