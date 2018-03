Deel dit artikel:











Brand in datacenter Google snel onder controle Het datacenter van Google in de Eemshaven (Foto: Vincent Jannink/ANP Foto)

In het datacenter van Google in de Eemshaven heeft vrijdagochtend brand gewoed. Het vuur was binnen twintig minuten na de melding onder controle; de opgeroepen brandweer hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

Volgens een brandweerwoordvoerder was er mogelijk een probleem in de stroomvoorziening, maar waren de vlammen al gedoofd voordat de brandweer ter plaatse was. Niemand gewond Er vielen geen gewonden; het personeel van Google wist het pand op tijd te verlaten.