Twee mannen uit het water gered in Stad

In de stad Groningen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen te water geraakt.

Rond kwart voor twee werden de hulpdiensten opgeroepen, omdat naast een woonboot op het Hoendiep een man in het ijskoude water lag. Agenten wisten de man er al snel uit te krijgen, waardoor de duikers van de brandweer niet meer in actie hoefden te komen.

Volgens omstanders is de man onderzocht door ambulancemedewerkers en is hij daarna door de politie overgebracht naar het cellencomplex.

Noorderhaven

Drie kwartier later werden de hulpdiensten opnieuw gealarmeerd omdat er een man in het water lag, ditmaal in de Noorderhaven in de stad.

Met hulp van agenten kon het slachtoffer uit het water worden getrokken. Volgens getuigen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier hoefde de opgeroepen brandweer niet meer in actie te komen.

De politie was nog niet bereikbaar voor een toelichting.