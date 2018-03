In Loppersum zijn de coalitiebesprekingen al begonnen

In de gemeente Loppersum zijn de coalitiebesprekingen nog geen vierentwintig uur na het sluiten van de stembus al begonnen.

Lijsttrekker Geert Jan Reinders van verkiezingswinnaar Loppersum Vooruit nodigde donderdagavond al de eerste partijen uit voor een oriënterend gesprek.

Verfrissend

'Wij dachten bij onszelf: we willen de snelheid erin houden', zegt Reinders. Hij zegt nu al acht jaar met Loppersum Vooruit in de politiek te zitten, en omschrijft deze aanpak als een verfrissende manier van politiek bedrijven. 'De gesprekken waren open en constructief, alle partijen zijn geweest.'

Waarmaken

Volgens Reinders zijn er al partijen waarmee hij verder in gesprek zou willen gaan. 'Die worden nog een keer uitgenodigd. We hebben hun signalen opgepikt en daar gaan we wat mee doen.' De winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen moeten volgens hem de kans krijgen om het waar te maken.

Wanneer de Lopster coalitie voltooid is, durft Reinders niet precies te zeggen. 'Als het kan, willen we dit met een week of drie rondmaken.'

