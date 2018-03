Lopend Vuur: Weg met de zomertijd

Komend weekend gaat de klok weer een uur vooruit: de zomertijd gaat in.

Die zomertijd werd zo'n 100 jaar geleden voor de eerste keer ingevoerd. De gedachte was dat de verlichting in de zomer dan een uur later aangestoken kan worden. In 1946 werd de zomertijd afgeschaft, maar vanwege de oliecrisis werd het in 1977 opnieuw ingevoerd.

Over de zomertijd is altijd veel discussie. Bij sommige mensen, en met name bij kinderen, raakt het bioritme van slag. In het Europees Parlement is begin dit jaar nog gesproken over het afschaffen van de zomertijd, maar voorlopig blijft het gewoon bestaan.

