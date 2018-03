Dit weekend in Groningen: proeven, ruiken, kijken en luisteren

Bijna al je zintuigen worden dit weekend geprikkeld in Groningen. We hebben een uurtje minder door de zomertijd, dus ga gauw kijken wat er allemaal te doen is.

1) Whisky Festival Noord-Nederland

Niet alleen leuk voor de echte whiskykenner, maar ook zeer geschikt voor de beginnende whiskydrinker. De middeleeuwse Der Aa-kerk in Stad staat vol met standjes van whiskyimporteurs uit de hele wereld. Ook worden masterclasses gegeven en zijn belangrijke 'whiskyschrijvers' aanwezig die hun boeken signeren.

Je kunt zaterdag en zondag vanaf 13:00 uur terecht op het festival. De kosten zijn dertig euro per persoon per sessie.

2) Voorjaarsmarkt Oude Pekela

Met standjes binnen en buiten bij Pekelahof. Natuurlijk mag een week voor Pasen de paashaas niet ontbreken. De markt is zaterdag van 11:00 tot 16:30 uur en de entree is gratis.

3) Voor de vroege vogels

De eerste zwaluwen spotten? Misschien gaat het lukken tijdens deze 'vogelwandeling' van Het Groninger Landschap. Omdat er nog geen blad aan de boom hangt, laten veel vogels zich nu goed zien. Het is wel een beetje een 'kruip-door-sluip-doorwandeling', dus trek laarzen of waterdichte schoenen aan.

De wandeling van ongeveer vijf kilometer begint zondagmorgen om 9:00 uur aan de Hoofdweg 96 in Scheemda.

4) Hobbymarkt met modelbouw



Een markt voor creatieve mensen en modelbouwers. De sporthal in Winschoten ligt vol met hobbymaterialen om zelf aan de slag te gaan en de bijbehorende gereedschappen. Ook is de bekende poppen- en berendokter Jan Kalsbeek aanwezig. In de naastgelegen speelhal is alles te vinden op het gebied van modelspoor en -auto's.

Je kunt zondag lekker struinen van 11:00 tot 17:00 uur en de entree bedraagt drie euro (kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis naar binnen.)

Foto: Hobbymarkten Noord/Facebook

5) Lezing De Ploeg

Honderd jaar geleden is in Groningen kunstkring De Ploeg opgericht. Een aantal jonge kunstenaars bundelde de krachten om het Groninger kunstlandschap eens flink om te ploegen. Kunsthistorica Jikke van der Spek blikt in een lezing vooruit op een expositie over de hoogtijdagen van De Ploeg in het Groninger Museum.

De lezing begint om half drie in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.

Fijn weekend!