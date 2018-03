Hoe blus je een brand in een datacenter?

Brand in het datacenter van Google in de Eemshaven vanmorgen. Je kunt je voorstellen dat dan enkele alarmbellen afgaan.

Maar in een ruimte vol computers is water of bluspoeder uit den boze, dus hoe blus je eigenlijk een brand in een datacenter?

Voorkomen is beter dan genezen

Aangezien het kleinste vonkje in een datacenter voor problemen kan zorgen, is brandpreventie een must. Als er dan toch brand ontstaat is een snelle detectie van belang.

Hoe dat bij Google precies gaat is in nevelen gehuld. Woordvoerder Cindy Penders wil alleen dit vertellen:

'Google heeft datacenters over de hele wereld, dus je kunt je voorstellen dat we uitgebreid over dit soort incidenten hebben nagedacht. We hebben eigen mensen die getraind zijn en die weten hoe ze moeten handelen in dit soort gevallen. Gelukkig heeft dat systeem heel goed gewerkt vanochtend.'

Overigens is het niet zeker dat de brand bij Google is uitgebroken in een computerruimte. Zowel de brandweer als Google doet nogal geheimzinnig over de precieze locatie van de brand.

Een kijkje in een datacenter van Google

Speciale brandmelders

Wel is duidelijk dat goede branddetectoren van levensbelang zijn. Volgens het kennisplatform voor ICT-professionals Channelconnect is het vinden van geschikte detectoren een 'lastige klus' voor datacenters.

Doordat koelsystemen in een computerruimte rook flink verdunnen, werken rookmelders niet goed.

'Om brand toch op tijd te ontdekken kan een speciaal 'aspiratiedetectiesysteem' worden gebruikt. Dat neemt continu monsters van de lucht. Zodra dit systeem vuur ontdekt, wordt de airconditioning uitgezet. Na een tweede controle start het blussen met gassen die niet schadelijk zijn voor het milieu', aldus Channelconnect.

Praktijkvoorbeeld

Hoe werkt dat blussen met gassen in de praktijk? Wido Potters van BIT, dat drie datacenters beheert, vertelt dat zeer gedetailleerd op ISP Today, een platform voor professionals uit de internetsector.

Om te beginnen gaat een alarm af in de ruimte waar de brand is ontdekt. De aanwezige mensen hebben vervolgens dertig seconden om weg te komen. Daarna worden automatisch de gasflessen geleegd. 'Dat duurt minder dan een minuut', vertelt Potters.

Voorbeeld van het detecteren en blussen van een brand in een datacenter

Minder dan 15% zuurstof

Hij vervolgt: 'Het legen van de gasflessen zorgt ervoor dat het zuurstofniveau in de ruimte daalt naar onder de vijftien procent. Dat is voldoende om een brand te laten doven, maar is ook voldoende zuurstof voor mensen om zonder blijvende schade in te overleven'.

Het gas dat gebruikt wordt is een mengsel van stikstof en argon. Dat zou onschadelijk zijn voor mens, milieu en apparatuur. De computers blijven dus in principe gewoon functioneren.

De rol van de brandweer

Volgens Potters rukt de brandweer wel uit, maar zal zij geen water of poeder gebruiken in de serverruimtes. De brandweer controleert alleen of er slachtoffers zijn en of de brand succesvol is geblust. Daarna mogen ook speciaal getrainde medewerkers van het getroffen datacenter met perslucht de ruimte in om de eventuele schade op te nemen.

Ook bij de Google-brand in de Eemshaven was de taak van de brandweer beperkt. De vlammen waren al gedoofd voordat de eerste brandweerwagen het terrein van het datacenter opreed.

