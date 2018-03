Tekort aan vrachtwagenchauffeurs: gepensioneerden en studenten achter het stuur

Transportbedrijven in onze regio hebben steeds meer last van het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Dat blijkt uit een telefonische rondgang langs een aantal bedrijven.

De bedrijven zeggen dat ze nog net genoeg chauffeurs hebben om de boel draaiende te houden, maar dat het moeilijk is om nieuwe mensen in de cabine te krijgen. De situatie is zelfs zo nijpend dat sommige transporteurs op binnenlandse ritten gepensioneerden of zelfs studenten inzetten.



Piekdrukte opvangen

Een van de bedrijven die dat doet, is transportbedrijf LCW in Groningen, bevestigt algemeen directeur Jakob Vonck.

'We doen dat met name om pieken in de drukte op te vangen. De gepensioneerden vinden het leuk om weer eens achter het stuur te zitten en met oud-collega's om te gaan, en wij zijn ermee geholpen', aldus Vonck. 'Ook zetten we soms een student met een groot rijbewijs in.' In totaal put LCW uit een pool van 130 chauffeurs voor haar honderd vrachtwagens.

Groeien lukt niet

Ook Koopman Logistics Group in Leek (voorheen Noordhorn) maakt gebruik van gepensioneerden om de piekvraag op te vangen. Wel rijden zij alleen de kortere, binnenlandse ritten.

We willen groeien en dat lukt niet door het chauffeurstekort Jon Kuiper - directeur Koopman Logistics Group

Volgens algemeen directeur Jon Kuiper heeft zijn bedrijf vijfhonderd chauffeurs op vierhonderd vrachtwagens. 'Dat is net voldoende. Maar we willen groeien en dat lukt niet door het chauffeurstekort.' Koopman heeft landelijk tien vacatures voor chauffeurs uitstaan, voor Duitsland gaat het om nog eens vijftien vacatures.

Ook Reining Transport in Kolham zegt nog genoeg chauffeurs (450) te hebben om haar driehonderd vrachtwagens te kunnen laten rijden. 'Gepensioneerden of studenten zetten wij niet in. Wij rijden internationaal en dat kan alleen met een gedegen opleiding', stelt transportcoördinator Herman Weringa.

Economie trekt aan

Volgens de transporteurs is het tekort aan geschikte chauffeurs vooral het gevolg van de aantrekkende economie. Die zorgt voor meer vraag naar transport.

'Daardoor is er ook meer vraag naar chauffeurs. In de crisis zijn behoorlijk wat transportbedrijven failliet gegaan of gestopt. Chauffeurs zijn overgestapt naar een andere sector of naar een kantoorbaan, en willen nu niet terug', aldus Herman Weringa van Reining.

Ook speelt mee dat het internationaal rijden de afgelopen jaren minder populair is geworden. 'Jongeren willen niet meer een week van huis zijn', weet Jon Kuiper (Koopman Logistics). 'Maatschappelijke factoren spelen daarbij ook een rol', zegt Herman Weringa (Reining). 'Mannen hebben een grotere rol in het gezin gekregen.'

Samenwerken met opleiding

De transporteurs proberen op verschillende manieren het chauffeurstekort aan te pakken. 'Wij werven en leiden veel chauffeurs in het buitenland op. We hebben een eigen opleidingscentrum bij onze vestiging in Boedapest', vertelt Weringa (Reining).

We proberen al meteen mensen van school te werven Jakob Vonck - directeur LCW

Koopman in Noordhorn hoopt het chauffeurstekort deels op te lossen door nauw samen te werken met de logistiekopleiding van het Noorderpoort. 'Zeven à acht studenten volgen een werk-leertraject om bij ons chauffeur te worden', zegt Kuiper. Verder wordt er geregeld geadverteerd.

Ook LCW werkt samen met verschillende opleidingen. 'We proberen al meteen mensen van school te werven. Maar het is moeilijk, we moeten veel extra energie steken in de werving van nieuw personeel', stelt directeur Vonck.

Probleem wordt erger

En of er verlichting komt, is maar de vraag. 'Ik ben bang dat dit soort trajecten niet genoeg is. Het chauffeurstekort is niet alleen een Nederlands probleem, maar een internationaal probleem. En het wordt de komende decennia alleen maar erger', verzucht Kuiper (Koopman Logistics).

