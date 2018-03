Deel dit artikel:











Overzicht: Acht kandidaten met voorkeurstemmen in de raad (Foto: RTV Noord)

Er zijn in de zeven Groningse gemeenten waar raadsverkiezingen zijn gehouden in totaal acht kandidaten op basis voorkeurstemmen in de raad gekomen.

Dat wil zeggen dat ze weliswaar te laag op de kandidatenlijst stonden voor een raadszetel, maar dat ze zoveel stemmen kregen dat ze een hoger geplaatste kandidaat hebben ingehaald. Stadskanaal In Stadskanaal gaat het om Goedhart Borgesius van de VVD en Ineke Norder van Gemeentebelangen. De zetelverdeling blijft zoals hij in de verkiezingsnacht bekend was gemaakt, met vijf zetels voor CDA en ChristenUnie, vier voor de SP, drie voor de PvdA, twee voor Gemeentebelangen en de VVD en één voor D66 en Lokaal Betrokken. De nieuwe gemeenteraad wordt op donderdag 29 maart geïnstalleerd. Veendam In Veendam behaalden Tahsin Mete en Pieta Loots van de PvdA en Bert Kraan van Gemeentebelangen met voorkeurstemmen een raadszetel. Oldambt Cindel Hessels (VVD) en Martin Doornbos (Gemeentebelangen Oldambt) zijn met voorkeurstemmen gekozen. Zowel de VVD als Gemeentebelangen moet het doen met drie zetels in de gemeenteraad. Hessels stond als zevende op de VVD-lijst. Doornbos was nummer vijf op de lijst van zijn partij. Delfzijl In Delfzijl was dat Martijn Meijer van Fractie 2014. Geen voorkeursstemmen In Pekela, Loppersum en Appingedam kwam geen enkele kandidaat dankzij voorkeurstemmen in de raad. De nieuwe gemeenteraden worden volgende week geïnstalleerd. Lees ook: - Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

- Analyse: dit betekenen de uitslagen van de raadsverkiezingen

- In Stadskanaal 'kan de vlag zeker uit' bij winnaar ChristenUnie

- Christelijke partijen aan de macht in Stadskanaal: ChristenUnie naast CDA