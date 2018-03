Plof is t Schierste Grunneger Woord van 2018

Met 33% van de stemmen is 'Plof' t Schierste Grunneger Woord van 2018 geworden.

Het blijft daarmee 'Poedie' net voor, dat 30% van de stemmen kreeg, in een race die spannend was tot het allerlaatst.

Het publiek kon in de eerste ronde zelf woorden nomineren. Net als in andere jaren gebeurde dat weer massaal. Daarna kon er gestemd worden op vier genomineerde woorden.

Commissaris van de Koning René Paas maakte vrijdagavond de uitslag in Noord Vandaag bekend.

De top 4

In de onderstaande afbeelding staat hoeveel stemmen de woorden hebben gehaald



In totaal werden er 8.822 stemmen uitgebracht.

De betekenissen van de woorden

- Slik (snoep)

- Poedie (meisje)

- Dammee (straks)

- Plof (brommer)

Medaille voor ambassadrice

Tijdens de uitzending van Noord Vandaag kreeg ambassadrice Elske Kroondijk een medaille om te vieren dat 'haar woord' gewonnen heeft.

In onderstaande video legt ze uit waarom Plof haar favoriete woord is.



De zesde editie

Plof is de zesde winnaar van deze verkiezing. De afgelopen jaren wonnen onder meer de woorden Sjomp (scheldwoord), Eelsk (overdreven, aanstellerig), mishottjen (mislukken), vergrèld (kwaad) en snoetjeknovveln (zoenen of vrijen) de titel Schierste Grunneger Woord.

Lees ook:

- Wat is jouw Schierste Grunneger Woord van 2018?

- Verkiezing Schierste Grunneger Woord is razend spannend