'Bekende Beertster' en 'eerste vrouw op de VVD-lijst' toch in de raad Oldambt

Cindel Hessels (VVD) en Martin Doornbos (Gemeentebelangen Oldambt) zijn met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Oldambt.

Het is reden voor blijdschap bij beide toekomstige raadsleden.

Bekende Beertster

Doornbos heeft zijn uitverkiezing voor een groot deel aan zijn woonplaats Beerta te danken. Daar heeft Gemeentebelangen fanatiek campagne gevoerd, maar volgens Doornbos is dat niet de enige reden.

'Ik ben toch een bekende Beertster', zegt hij vol zelfvertrouwen. 'Ik was betrokken bij dorpsbelangen, de voetbalvereniging en ik ben postbode geweest. Dat heeft wel geholpen om wat stemmen te verwerven, denk ik.'

Doornbos noemt de verkiezingsuitslag 'prachtig' voor zijn partij. 'Maar ook zeker voor mij persoonlijk.'

Eerste vrouw

Cindel Hessels was meer verrast over haar uitverkiezing. 'Je stelt een lijst vast en ik stond op zeven, dus dan is dit wel verrassend', zegt zij. 'Maar ik was natuurlijk wel de eerste vrouw op onze lijst. Misschien heeft dat geholpen.'

Hessels speelde ook de hoofdrol in het verkiezingsfilmpje van de VVD.

De grote vraag is: hoe nu verder. Hessels: 'Mensen hebben niet voor niets op me gestemd. Dus we gaan zo om tafel om te bespreken hoe we het gaan doen. Het is wel mijn bedoeling om gebruik te maken van dit recht.'

Ten koste van?

Een plek met voorkeurstemmen gaat natuurlijk ook altijd ten koste van iemand.

In het geval van de VVD is dat Sander Leuning, die als derde op de lijst stond. Bij Gemeentebelangen moet Grietje Musch haar plek opgeven.

Lees ook:

- Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

- Verkiezingen Oldambt: PvdA de grootste partij, Gemeentebelangen de grote winnaar

- Video's en standpunten: de partijen in Oldambt