Vete tussen bewoners en gemeente om Togtemaarschool nadert hoogtepunt

Een impressie van de Togtemaarschool in Bedum (Foto: RTV Noord)

Als het aan het college van Bedum ligt verhuist de Togtemaarschool definitief naar een nieuwe locatie. De school op de huidige locatie vervangen door een versterkte nieuwbouw zou anderhalf tot twee miljoen euro extra kosten. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

Bij nieuwbouw op de huidige locatie zouden leerlingen langer naar een tijdelijke school moeten. Ook zouden de voorbereidings- en bouwkosten hoger zijn.

Omwonenden van de school, verenigd in de Stichting de VLIJT breed, zijn kritisch over de uitleg van de gemeente en blijven strijdvaardig.

Dubbel werk

Het huidige gebouw van de Togtemaarschool is niet aardbevingsbestendig en de gemeente wil graag nieuwbouw op een andere locatie, de huidige skatebaan in Bedum. Volgens het college zijn daar al de nodige kosten voor gemaakt.

Bij een keuze voor de huidige locatie kan bovendien twee jaar aan voorbereidend werk als verloren worden beschouwd. Voor nieuwbouw op de huidige locatie zou dat werk opnieuw gedaan moeten worden. Maar die redenering klopt niet, stelt Janet Hoeksema namens de stichting.

'Als bewoners zijn we al akkoord gegaan met tweelaags nieuwbouw op de huidige locatie. De tekening van de architect ligt al klaar, inclusief een Kiss & Ride-zone en een Cruijffplein. Dat kost geen twee miljoen euro, maar hooguit 20.000 euro.'

Nieuwe sporthal?

Hoeksema heeft wel een idee waar de 'verhuisdrang' van de gemeente vandaan komt. Volgens haar zijn twee oude sporthallen in Bedum dringend aan vervanging toe.

'Die moeten herbouwd worden. Daar is dit bij uitstek een goede plek voor, maar de wethouder verwijst dat idee naar het rijk der fabelen.'



Marenland: 'Twee jaar langer onzekerheid'

Scholengemeenschap Marenland laat in een brief weten vóór de nieuwe locatie te zijn.

'Door voor bouw op bestaande te kiezen kan het nieuwe gebouw waarschijnlijk twee jaar later in gebruik worden genomen. Dit betekent ook twee jaar langer onzekerheid voor leerlingen en ouders.'

Raad moet beslissen

In een reactie op de kritiek van de bewonersstichting, verwijst wethouder Johannes de Vries naar de 'uitgebreide brief aan de gemeenteraad'.

'Daarmee hebben we het draagvlak voor de nieuwbouw van de school onderzocht. Ook de financiële onderbouwing staat daarin. Het is aan de raad om dat te wegen.'

Stap naar Hoge Raad

De stichting heeft vrijdag een brief naar de gemeenteraad gestuurd om het tij alsnog te keren. De raad neemt woensdag 28 maart een besluit over de plannen. Als dit niet naar de zin is van de stichting, volgt er actie.

'Dan krijgen ze een hele hoop bezwaarschriften. En als dat niet helpt, stappen we naar de Raad van State. En daar gaan we winnen', kondigt Hoeksema aan.

Lees ook:

- Raad wil beter onderzoek naar nieuwbouw op huidige locatie Togtemaarschool

- Buurt komt met 'oplossing' voor nieuwbouw Togtemaarschool

- 'Bomen en vleermuizen kunnen nieuwbouw Togtemaarschool tegen houden'

- Buurt blijft strijden tegen nieuwe locatie Togtemaarschool