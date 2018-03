Gesneuvelde piloot krijgt na 73 jaar correct grafopschrift

Kogelgat in het viaduct over het rangeerterrein bij Onnen (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

73 jaar lag piloot Donald Taylor uit Nieuw Zeeland onder een grafsteen met een verkeerde sterfdatum in het Groningse Haren. Dankzij Groninger Dirk Munk is deze fout nu hersteld.

Taylor kwam op 8 februari 1945 om het leven bij een aanval op het rangeerterrein bij Onnen. Hij werd op 10 februari begraven op de Eshof in Haren. Deze laatste datum kwam ook op zijn grafsteen te staan.

Aanval rangeerterrein Onnen

Taylor was een jonge piloot uit Nieuw Zeeland die voor de Britse luchtmacht vloog. Op de ochtend van 8 februari 1945 steeg hij met zijn squadron op van vliegveld Gilze Rijen, in het al bevrijde Zuid Nederland. Ze gingen naar het rangeerterrein in Onnen om daar Duitse locomotieven kapot te schieten.

Kogelgaten

Wie op het viaduct over het rangeerterrein kijkt, ziet daar nog altijd de kogelgaten in het staal zitten. De kogels van de Spitfires zijn er dwars door heen gevlogen. Tijdens de beschieting vloog Taylor zo laag, dat hij met één van zijn vleugels de watertoren op het terrein raakte. Zijn vliegtuig stortte neer in een weiland, schoof door een houtwal en kwam tot stilstand in een tweetal huizen aan de Tuindorperweg in Haren. Taylor was op slag dood en ook twee Duitse spoorwegbeambten in de woningen kwamen om het leven.

Grafopschrift

Dirk Munk uit Groningen houdt zich bezig met in Groningen en omgeving neergestorte piloten. Hij ontdekte de fout. 'Taylor is om het leven gekomen bij de aanval op het rangeerterrein in Onnen. Die was op 8 februari 1945.' Het kostte Munk twee jaar correspondentie met de Nederlandse, Britse en Nieuw Zeelandse autoriteiten om de fout recht te zetten. 'Het is het laatste en het enige dat we nog kunnen doen voor deze man die zijn leven gaf voor onze vrijheid', aldus Munk.

Familiebezoek

Onlangs is de grafsteen van Taylor aangepast. Munk heeft al een aantal jaren contact met familie van de piloot. Op 4 mei komt een neef van Taylor naar Groningen om het graf te bezoeken en de Dodenherdenking bij te wonen.

Als je meer wilt weten over Donald Taylor, kun je kijken op deze website van de Cambridge Airforce.

