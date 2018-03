Stad trekt wederom negen ton uit voor bed-bad-broodopvang

De gemeenteraad van Groningen gaat opnieuw akkoord met een geldinjectie van ruim negen ton om de bed-bad-broodopvang in de benen te houden.

Sinds december 2016 betaalt Groningen de kosten voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zelf. Het stadsbestuur wil voorkomen dat de gewezen asielzoekers op straat gaan leven en vangt hen daarom op. Het Rijk betaalt de opvang niet meer omdat er geen akkoord kwam met de gemeenten over een nieuwe vorm van opvang.

Opnieuw kritiek

Een ruime meerderheid van politiek Groningen is voor de opvang. VVD en Stadspartij hebben echter hun twijfels. Zo laat coalitiepartij VVD herhaaldelijk weten dat het geen taak is voor de gemeente. De Stadspartij wil een duidelijk beeld hebben van de mensen die er worden opgevangen.

'We hebben al meer dan vijf miljoen euro in de opvang gestoken, maar welke mensen maken er eigenlijk gebruik van? Wij krijgen daar meer geen antwoord op van het college.'

Volgens verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) is het volstrekt duidelijk wie er gebruik maakt van de opvang. 'Dat is ook gewoon bekend bij de staatssecretaris.'

Collegepartij PvdA roert zich wederom rondom dit onderwerp. Fractievoorzitter Carine Bloemhoff wil snel duidelijkheid hebben over de opvang en de garantie dat het geld wordt terugbetaald door het Rijk.



Landelijke beleid

Het huidige kabinet wil de opvang wel weer gaan betalen, maar weet nog niet in welke vorm. Om tot een oordeel te komen heeft staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid een rondgang gedaan langs meerdere bed-bad-broodlocaties.

Op bezoek

Zo was hij in februari in Groningen. Wethouder Ton Schroor (D66) liet tijdens dat bezoek weten dat de Haagse bestuurder niet om Groningen heen kan als een van de toekomstige locaties. Harbers wil in totaal acht openen. Het moeten 'sobere locaties' worden omdat mensen door moeten hebben dat de opvang niet blijvend is.

Een woordvoerder van Harbers laat weten dat er nog altijd wordt gewerkt aan de invulling van het nieuwe plan. 'Op dit moment is de staatssecretaris in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is nog niet bekend wanneer er duidelijkheid komt.'

