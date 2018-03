Ten Boer stimuleert ouderen om langer thuis te wonen

Inwoners van de gemeente Ten Boer kunnen bij de gemeente terecht voor een blijverslening en een duurzaamheidslening. Zo worden zij gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen.

In het geval van een blijverslening is het geld bedoeld om een woning levensloopbestendig te maken. Met de duurzaamheidslening kan een huis energiezuiniger gemaakt worden.

100.000 euro

De leningen zijn in eerste instantie gericht op huizen die versterkt moeten worden, maar ook woningbezitters voor wie dat niet geldt komen in aanmerking. Ten Boer heeft in beide fondsen elk 100.000 euro gestort.

Langer zelfstandig wonen

De blijverslening moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Volgens wethouder Annie Postma is dat een wens van inwoners.

'Maar de woning is niet altijd geschikt. Drempels kunnen een obstakel vormen, maar ook het traplopen kan problemen geven. Dit betekent dat er soms woningaanpassingen noodzakelijk zijn. Een aantal voorzieningen kan via WMO-middelen aangepast worden. Met een blijverslening kunnen aanvullende wensen worden gerealiseerd.'

Leeftijdsgrens

De leningen worden verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De blijverslening is er voor inwoners tussen de 64 en 75 jaar oud. Voor de duurzaamheidslening geldt alleen een maximumleeftijd van 75 jaar.

Lees ook:

- Blijverslening nu ook voor ouderen boven de 75

- Damsters kunnen 'Blijverslening' aanvragen voor levensloopbestendig maken van huis

- Ouderen in Loppersum krijgen lening om langer thuis te wonen