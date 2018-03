Dit zijn jullie drie nieuwe Groningse woorden

Ze zijn bekend: de drie nieuwe Groningse woorden voor vloggen, emoticon en videoscheidsrechter.

Blikjewaarpen is het winnende woord voor vloggen, gevuilsploatje voor emoticon en mitkieker voor videoscheidsrechter.

Fré is de deskundige

In het kader van de Grunneger Week ging RTV Noord op zoek naar Groningse vertalingen voor de drie Nederlandse woorden. Via Facebook en Twitter konden jullie meedenken over de vertalingen.

Taaldeskundige Fré Schreiber heeft dagelijks de inzendingen bekeken en beoordeeld. Zo ontstond er voor elk woord een top drie met de beste en origineelste woorden.

Hieronder de complete top drie per woord.

Blikjewaarpen (vloggen)

1. Blikjewaarpen

'Een woord met twee betekenissen. Letterlijk: een leeg blik weggooien. Figuurlijk: inkijken. Dat past goed bij vloggen: in iemand zijn leven binnenkijken, een blik werpen. Goed weergegeven. Een bestaand woord gebruiken voor iets nieuws en dan krijgt het een andere betekenis. Prima!'

2. Kwakdeuzerij

'Een kwakdeus is een vervelende praatjesmaker, die er allerlei domme onzin uitkraamt. Het stelt niks voor. Dat is ook zo met vloggen, wat heb je er aan. 'Niks om hakken.' Kwakdeus bestaat wel in het Gronings, maar kwakdeuzerij niet. dat heeft de bedenker mooi bedacht. Die ij-uitgang is typisch Gronings: wiesmoakerij, proaterij, dikdakkerij enzovoorts.'

3. Proatjebraaien

'Een nieuw woord, bestaande uit proatje en braaien. Alle praatjes van één dag worden aan elkaar gebreid tot een geheel. Ook mooi bedacht.'

De winnaar: Blikjewaarpen!

Gevuilsploatje (emoticon)

1. Gevuilsploatje.

'Het plaatje geeft het gevoel aan van degene die het gebruikt. Is die blij, dan lacht het plaatje; is die verdrietig, dan huilt het plaatje. En zo meer. Het staat dicht bij het oorspronkelijke: emoticon, emotie.'

2. Gemoudsploatje.

'Eigenlijk hetzelfde als bij gevuilsploatje, maar hier gaat het om het gemoed.'

3. Smoelwaarkjes.

'Goed gevonden! Smoelwaark betekent mond. De stand van het smoelwaark geeft de stemming weer. Eigenlijk is het Groningse woord smoel een beetje grof: 'hol dien smoel'. Maar hier past het prima en heeft zelfs iets vertederends.'

De winnaar: Gevuilsploatje!

Mitkieker (videoscheidsrechter)

1. Mitkieker.

'Mijn nummer 1, met stip. Want dat is het precies. Hij kijkt mee of de beslissing goed is genomen. Het woord is meerdere malen genoemd en volgens mij een blijvertje, zo gewoon.'

2. Schaarmsheids.

'Scheids is de afkorting van scheidsechter. Deze man is geen scheidsrechter, maar hij kijkt nog even nauwkeurig op het schermpje of het allemaal goed is verlopen. Prima woord.'

3. Lientjekieker.

'Ja, de videoscheidsrechter doet zijn best, maar wordt zelden serieus genomen, omdat hij een beslissing moet nemen die vaak niet populair is. In het woord lientjekieker zit een beetje dat secure, dat zoeken naar nog iets dat er niet is. Prachtig bedacht.'



De winnaar: Mitkieker!

Lees ook:

- Dit zijn jullie nieuwe Groninger woorden (2017)

- Alles over de Grunneger Week