Deel dit artikel:











'Groningers, krop je woede toch niet op!' Itamar Kool (Foto: RTV Noord)

We weten het al langer: de aardbevingen zorgen niet alleen voor scheuren in beton, maar ook in de ziel. Hoe ga je daarmee om?

Itamar Kool heeft tips. En hij doet een oproep... Reageren? Het mailadres van Itamar Kool is: koolitamar@gmail.com