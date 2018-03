Komt de 'landelijke' Sint naar Delfzijl?

De gemeente Delfzijl gaat 'met een positieve insteek' kijken naar een noodkreet van omroep NTR. De omroep is naarstig op zoek naar een locatie voor de landelijke intocht van Sinterklaas.

'We hebben kennis van de brief, gaan ons beraden op het verzoek en dat doen we met een positieve insteek', aldus een woordvoerder.

Noodkreet van NTR

De omroep NTR voelde zich begin maart genoodzaakt een dringende oproep naar de burgemeesters van Nederland te sturen.

De reden: er had zich nog geen enkele gemeente gemeld voor de aankomst van de goedheiligman. Dat was nog nooit eerder voorgekomen.

Geen verdere belangstelling

Een belronde van RTV Noord langs andere gemeentes in Groningen, met een mogelijk geschikte locatie, levert nog geen overige belangstellenden op.

Appingedam zegt in eerste instantie nee, maar 'we gaan het er volgende week nog wel even over hebben'. Winsum en Pekela geven aan geen interesse te hebben.

De gemeente Veendam moet het nog op de agenda zetten.

Oldambt: 'We staan er niet om te springen'

De gemeente Oldamt laat de oproep van de NTR ook aan zich voorbij gaan. Dat heeft ook te maken met de incidenten in Dokkum vorig jaar.

'Er moeten bij dit evenement veel maatregelen getroffen worden om de openbare orde te garanderen', zegt een woordvoerder. 'We staan er dan ook niet om te springen.'

Opnieuw naar Stad?

In 2013 werd de landelijke intocht georganiseerd in de stad Groningen. De draaiboeken liggen nog in de kast, maar mag de Sint en zijn gevolg opnieuw aanmeren?

Helaas voor Stadjers die er op hoopten: een woordvoerder van de gemeente zegt dat er geen interesse is.

NTR krijgt veel respons

De oproep van de NTR heeft inmiddels wel effect. 'We worden overstelpt met aanmeldingen', laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Exacte aantallen heeft hij niet, maar reacties komen uit het hele land. 'We zijn blij verrast over het grote enthousiasme.'

Inmiddels zijn er ook al lobby's gaande in andere delen van het land.

Voorwaarden

De NTR hoopt zoals gewoonlijk in mei bekend te maken in welke gemeente de 'tv-Sinterklaas' in november wordt verwelkomd.

De omroep stelt drie basisvoorwaarden:

1 Groot enthousiasme

2 Een haven voor de stoomboot

3 Een 'Sinterklaas waardige route' voor de tv-registratie die in 20 minuten te voet - of te paard- afgelegd kan worden