Poiesz heeft niet genoeg aan vijf maanden onderhandelen over centrum Tolbert

Supermarkt Poiesz en drie ondernemers in Tolbert hebben nog geen overeenstemming bereikt. De deadline voor de ambitieuze plannen in het centrum wordt daarom verschoven van 1 april naar 16 april.

De supermarkt in Tolbert wil uitbreiden. Daarvoor moeten drie ondernemingen en twaalf huurwoningen wijken.

Nog geen overeenstemming

De supermarktketen maakte de plannen afgelopen 6 november bekend en is sindsdien meerdere keren in gesprek gegaan met de ondernemers. Met woningcorporatie Wold & Waard was al snel overeenstemming bereikt. De twaalf woningen zijn gedateerd en mogen plat.

Poiesz laat in haar nieuwsbrief die vrijdagmiddag is verstuurd weten dat er nog geen overeenstemming is bereikt met de ondernemers. Volgens de supermarktketen lopen de onderhandelingen nog. De verwachting is, zo schrijft Poiesz, dat de onderhandelingen naar verwachting niet allemaal voor 1 april 2018 afgerond kunnen worden.

Drie ondernemers

De gesprekken gaan tussen Poiesz en drie ondernemers: van een cafetaria, een kegelcentrum en een bakker. De eigenaar van het kegelcentrum laat weten dat hij er nagenoeg uit is met Poiesz.

Wijnand Sijtsma: 'Wij hebben overeenstemming bereikt met de Poiesz. Het is nog een kwestie van de laatste puntjes op de 'i'.'

Bas van Esch van de bakkerij laat weten dat de gesprekken met Poiesz nog lopen en benadrukt dat hij er nog steeds positief in staat. 'Ik heb wel het idee dat wij elkaar kunnen vinden', zegt hij.

De huidige ondernemers van de cafetaria huren het pand van meneer Fang, een ondernemer die in het westen van Nederland woont. Hij laat telefonisch weten dat hij een voorstel heeft neergelegd bij de supermarktketen en daarvan in afwachting is.

Plannen

De ambitieuze plannen moeten ervoor zorgen dat het centrum wordt aangepakt en de Poiesz kan uitbreiden. Op de huidige locatie is dat niet mogelijk. Poiesz wil daarom verhuizen naar de andere kant van de straat.

Op dit moment staan daar nog de panden van de drie ondernemingen en woningen van woningcorporatie Wold & Waard.

Gemeente Leek heeft 200.000 euro uitgetrokken om het centrum aan te pakken. Met dat geld wil de gemeente parkeerplaatsen aanleggen en groen aanbrengen.

