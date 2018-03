Slag bij Heiligerlee groots herdacht

Inwoners van Westerlee en Heiligerlee zijn druk bezig met de voorbereidingen om op 25, 26 en 27 mei de Slag bij Heiligerlee op grootse wijze te herdenken. Deze belangrijke veldslag in de Nederlandse geschiedenis bestaat dan 450 jaar.

Hoogtepunt van de herdenking wordt de opvoering van het stuk 'Nunc aut Nonquam', oftewel 'Nu of Nooit'. Naar verluidt waren dat de woorden die Graaf Lodewijk van Nassau gesproken zou hebben aan de vooravond van de slag in het jaar 1568.

Decorbouwers zijn bezig om een houten decor van meer dan vijftig meter lang en zeven meter hoog te bouwen. Ook de repetities zijn al gestart.

Eigentijds jasje

Berny Jansema uit Heiligerlee heeft het oude toneelstuk herschreven en in een eigentijds jasje gestoken. 'We ondersteunen de tekst met bestaande Nederlandstalige nummers en dans. Daarnaast heb ik er een liefdesverhaal in verwerkt', vertelt hij.

Verder komen er in de week van de herdenking zo'n 500 re-enactors naar Oost-Groningen om de Slag na te spelen.

Tachtigjarige Oorlog

De Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 wordt beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Elk kind in Nederland wordt erover verteld in de geschiedenisles.

In 2012 werd er al warmgedraaid tijdens het 444-jarig bestaan. Daarbij werd een groot toneelstuk opgevoerd en ook toen werd de Slag bij Heiligerlee nagespeeld door re-enactors.

