Dorp bindt de strijd aan met hardrijders: 'Het is een doorn in ons oog'

De hardrijders die over de Woldweg in Kropswolde razen, zijn Dorpsbelangen Kropswolde een doorn in het oog. De hoop is nu gevestigd op een matrixbord, om weggebruikers op hun snelheid te wijzen.

'Ze rijden hier heel hard. En dat gaat al jaren zo. Dat is een doorn in ons oog', zegt Jan Sporrel van Dorpsbelangen. 'We hebben alles geprobeerd in de loop der jaren, maar niks hielp'.

Vrijdagmiddag werd de eerste van twee matrixborden geplaatst. 'Of het helpt, ik weet het niet... Maar wij doen het voor de inwoners en de weggebruikers. Denk om uw snelheid, want dit is een heel drukke weg.'

Met de gegevens naar de politie

Het bord is geplaatst ter hoogte van de school in het dorp en werkt op zonne-energie. De gegevens worden opgeslagen. 'Daarmee kunnen we naar de politie gaan en zeggen: kijk, zo zit het', zegt Sporrel.

'Stel dat er elke woensdag op hetzelfde tijdstip iemand voorbij vliegt, dan kan je dat zo aantonen.'

'Een geweldig schoolvoorbeeld'

Dorpsbelangen kreeg subsidie van de provincie en ook de gemeente Midden-Groningen hielp. Wethouder Jan Borg kwam kijken bij de onthulling.

'Dit is een geweldig schoolvoorbeeld van zelf initiatief nemen', meelt Borg. 'Jan heeft in een keurige brief de provincie aangeschreven, we zijn er bijna door ontroerd zoals hij zich inzet voor dit dorp. En als wij dan ook nog een klein steentje kunnen bijdragen, doen we dat met heel veel plezier.'